У Житомирі поліція перевіряє викрадення у волонтера допомоги для українських бійців
У Житомирі правоохоронці розпочали перевірку за фактом викрадення у волонтерки Юлії Толмачової допомоги, яку планували доправити українським бійцям на передову.
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Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні Нацполіції у Житомирській області.
Згідно з повідомленням, наразі за фактом викрадення у Толмачової військової амуніції поліція проводить перевірку.
Як написала Толмачова на своїй сторінці у Facebook, невідомі викрали з її гаражу форму, спеціальну амуніцію, взуття, каву та інші речі.
Вона розповіла кореспонденту УНІАН, що крадіжку виявила сьогодні, 11 липня, та одразу ж написала заяву до поліції.
Волонтерка з 2014 року возить допомогу для бійців на передову.
Як повідомляв УНІАН, у березні 2017 року поблизу Зайцевого Донецької області снайпери бойовиків поранили волонтерів. Екіпаж Толмачової тоді був розстріляний, а сама вона дістала важке поранення. Указом президента України Петра Порошенка Толмачову нагороджено орденом княгині Ольги III ступеня.