У Житомирі поліція перевіряє викрадення у волонтера допомоги для українських бійців

Невідомі викрали з гаражу волонтерки форму, спеціальну амуніцію, взуття, каву та інші речі, які призначалися військовим на передовій.

У Житомирі правоохоронці розпочали перевірку за фактом викрадення у волонтерки Юлії Толмачової допомоги, яку планували доправити українським бійцям на передову.

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Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні Нацполіції у Житомирській області.

Згідно з повідомленням, наразі за фактом викрадення у Толмачової військової амуніції поліція проводить перевірку.

Як написала Толмачова на своїй сторінці у Facebook, невідомі викрали з її гаражу форму, спеціальну амуніцію, взуття, каву та інші речі.

Вона розповіла кореспонденту УНІАН, що крадіжку виявила сьогодні, 11 липня, та одразу ж написала заяву до поліції.

Волонтерка з 2014 року возить допомогу для бійців на передову.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2017 року поблизу Зайцевого Донецької області снайпери бойовиків поранили волонтерів. Екіпаж Толмачової тоді був розстріляний, а сама вона дістала важке поранення. Указом президента України Петра Порошенка Толмачову нагороджено орденом княгині Ольги III ступеня.