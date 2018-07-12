В Україні близько тисячі неідентифікованих тіл у моргах та могилах: Рада ухвалила закон про статус зниклих безвісти

За даними Міжнародного комітету Червоного хреста понад 1500 громадян України вважаються такими, що зникли безвісти. Ще є приблизно 1000 тіл, які знаходяться у моргах і могилах, і невідомо, хто ці люди.

Верховна Рада ухвалила закон «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти» (№ 5435). Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 238 народних депутатів.

Перший заступник голови ВР, один з авторів законопроекту Ірина Геращенко заявила, що Міжнародний комітет Червоного Хреста «дає цифру більш ніж 1,5 тис. зниклих безвісти по обидві сторони лінії зіткнення». «Ми в рамках Мінської групи розшукуємо більше 300 українців, цивільних і військових, які є зниклими безвісти і чиї родичі звернулися до Служби безпеки України, і більше чотирьох років дехто розшукує своїх рідних», - повідомила вона.

Також на сьогодні в Україні близько тисячі тіл не ідентифіковані і знаходяться у моргах та в могилах. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Григорій Немиря на засіданні парламенту під час ухвалення закону.

Законом визначено, що особа набуває статусу такої, що зникла безвісти, з моменту подання заявником заяви про факт зникнення особи безвісти та її розшук або за рішенням суду. Особа вважається зниклою безвісти до моменту припинення її розшуку.

Якщо особа, зникла безвісти на території України, є громадянином іншої держави, Національна поліція України зобов’язана в установленому законодавством порядку повідомити уповноважені органи держави, громадянином якої така особа є, про факт її зникнення та про результати її розшуку.

Законом передбачено створення Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

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Відомості в реєстрі накопичуються та зберігаються з метою обліку інформації, необхідної для розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Адміністратором реєстру є державне підприємство, що належить до сфери управління Міністерства юстиції та уповноважене ним на ведення реєстру.

Законом проопнується створити Комісію з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, яка буде постійно діючим консультативно-дорадчим органом Кабінету міністрів, що утворюється з метою забезпечення координації діяльності державних органів, уповноважених на облік та/або розшук осіб, зниклих безвісти, у тому числі розшуку осіб, зниклих безвісти в районі проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії Росії, та осіб, зниклих безвісти у зв’язку із збройним конфліктом, воєнними діями, заворушеннями всередині держави або у зв’язку з надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру або іншими подіями, що можуть спричинити масову загибель людей.

До складу комісії включаються представники, визначені, зокрема Національною поліцією, Службою безпеки України, Генеральною прокуратурою України; Міністерством оборони, комітетом ВР, до предмета відання якого віднесено питання захисту прав людини, Міжнародним комітетом Червоного Хреста, національними та міжнародними організаціями, що здійснюють свою діяльність у сфері розшуку осіб, зниклих безвісти.

Чисельність і персональний склад комісії затверджує Кабінет міністрів. Члени комісії (крім голови номісії) виконують свої повноваження на громадських засадах.

У законі виписані права родичів осіб, зниклих безвісти.

Громадяни, громадські організації, юридичні особи приватного права з власної ініціативи, за погодженням з Національною поліцією, мають право брати участь у розшуку осіб, зниклих безвісти, надавати допомогу і сприяння органам поліції у розшуку таких осіб у формах, не заборонених законодавством.

Громадяни, які беруть участь у розшуку осіб, зниклих безвісти, мають право отримувати від державних органів інформацію про особу, зниклу безвісти, маршрут і територію, на яких доцільно проводити розшук, іншу інформацію, яка може сприяти ефективному розшуку особи, зниклої безвісти, крім даних, отриманих у результаті слідчих дій чи оперативно-розшукової діяльності.

Передбачено, що з моменту внесення даних про особу, зниклу безвісти, до Єдиного реєстру досудових розслідувань над майном такої особи може бути встановлено опіку в порядку, передбаченому Цивільним кодексом України.

За особою, зниклою безвісти, зберігаються місце роботи та займана посада, але не більш як до моменту визнання її безвісно відсутньою чи оголошення померлою у порядку, встановленому законодавством.

Особам, які зникли безвісти під час проходження військової служби внаслідок збройного конфлікту та/або воєнних дій, надаються гарантії, передбачені законом «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та іншими законами України.

Ухваленим законом Кримінальний кодекс України доповнено статтею 146-1 «Насильницьке зникнення», якою передбачено, що арешт, затримання, викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі, вчинене представником держави, у тому числі іноземної, з подальшою відмовою визнати факт такого арешту, затримання, викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі або приховуванням даних про долю такої людини чи місце перебування, караються позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Видання наказу або розпорядження про вчинення викрадення або невжиття керівником, якому стало відомо про вчинення дій, зазначених у частині 1 цієї статті, його підлеглими заходів для їхнього припинення та неповідомлення компетентних органів про злочин караються позбавленням волі на строк від 5 до 7 років.

Під представниками іноземної держави в цій статті слід розуміти осіб, які діють як державні службовці іноземної держави або проходять військову службу у збройних силах, органах поліції, органах державної безпеки, розвідувальних органах, або осіб, які займають посади у зазначених або будь-яких інших державних органах чи органах місцевого самоврядування іноземної держави, утворених відповідно до її законодавства, або які діють за наказом таких осіб, а також представників іррегулярних незаконних збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих Росією, а також представників окупаційної адміністрації РФ, яку складають її державні органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та представників підконтрольних Росії самопроголошених органів, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України.

Законом визначено порядок розшуку людських останків, вилучення тіл (останків) померлих (загиблих) осіб, ексгумація та поводження з людськими останками.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.