Сьогодні почався прийом заяв у виші - МОН

Згідно з інформацією, через електронні кабінети вступники вже подали майже 42 тисячі заяв, система працює в нормальному режимі.

Сьогодні, 12 липня, розпочався прийом заяв на вступ до вищих навчальних закладів на бакалавра, молодшого спеціаліста на базі 11 класів, а також магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування.

Як повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України, про це йшлося під час прес-конференції в Міністерстві за участі генерального директора директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН Олега Шарова та директора ДП «Інфоресурс» Оксани Бєлік.

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Згідно з інформацією відомства, більшість таких вступників подають заяви в електронному вигляді через особисті кабінети, яких наразі вже зареєстровано понад 123 тис. і через які подано близько 42 тис. заяв.

Також повідомляється, що наразі найбільше заяв подано до КНУ ім. Шевченка, ЛНУ Франка, Київської та Львівської політехніки, ХНУ Каразіна, ДНУ Гончара.

«Зараз через електронні кабінети свої заяви подали вже більш як 12,5 тисяч вступників, тобто 10% від тих, хто зареєстрував кабінети. Це нормальна стабільна динаміка, система працює в штатному режимі, й ми готові далі приймати заяви від вступників. Але хочу звернути увагу, щоб перед поданням електронних заяв вступники обов’язково перевірили дані, внесені в електронний кабінет. Оскільки після подачі першої заяви вони вже не зможуть виправити жодну інформацію», – зазначила Бєлік.

Вона також закликала вступників не поспішати подавати заяви в перші дні – це вони зможуть зробити до 18-ї години 26 липня. А до 18-ї години 25 липня буде відкрита можливість для реєстрації електронних кабінетів.

«Подивіться на навчальні заклади, їхні конкурсні пропозиції, визначіть правильно пріоритети. Пам’ятайте, що місце вступника в рейтингу визначається не датою подання заяв, а залежить лише від конкурсного балу», – наголосила Бєлік.

У свою чергу Шаров додав, що під час подання заяв на бюджет вступники мають особливо уважно поставитися до визначення пріоритетності. Адже після подачі заяви змінити пріоритетність вже не можливо. Водночас, якщо заява з пріоритетом ще не зареєстрована в закладі, то вступник може її скасувати та подати нову. Але якщо заява зареєстрована, то в разі скасування вступник втрачає пріоритет без можливості його поновлення.

«Хочу нагадати, що вступники на бакалавра, а також магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування можуть подати на бюджет до 7 заяв на 4 спеціальності. Слід дуже уважно поставитися до визначення пріоритетності. В алгоритмі адресного розміщення держзамовлення розглядаються абсолютно всі заяви, і пріоритетність не дає переваги тій чи іншій заяві, але вона визначає послідовність їх розгляду», – пояснив Шаров.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гриневич попередила про можливі складнощі з електронними кабінетами абітурієнтів.