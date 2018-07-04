Гриневич попередила про можливі складнощі з електронними кабінетами абітурієнтів (відео)

За словами міністра освіти, цього року серверні потужності системи було збільшено.

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич розповіла про можливі труднощі у роботі електронних кабінетів для абітурієнтів. Зокрема - при першому завантаженні документів.

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Як повідомляє ТСН, в ефірі телеканалу «1+1» міністр нагадала, що документи від вступників у ЗВО почнуть приймати через електронні кабінети з 12 липня.

"Абітурієнти в цю систему багато своїх даних завантажують, тому перше завантаження може бути повільним. Через те, що є захист цих каналів. Після першого завантаження, система працюватиме у нормальному темпі", - повідомила Гриневич.

За словами міністра, минулого року програмне забезпечення переносили в державну власність та створювали його.

"Цього року збільшили серверні потужності. Збоїв не повинно бути. Звичайно, ми маємо ймовірність, що може бути технічна історія, але вже ми більше підготовлені. Я думаю, що 1 серпня всі абітурієнти отримають об’єктивні дані і зможуть вступити до вищого навчального закладу відповідно до своїх результатів ЗНО і свого вибору", - сказала міністр.

Нагадаємо, реєстрація електронних кабінетів абітурієнтів у системі стартувала вже з 2 липня. УНІАН з'ясував, які особливості матиме вступна кампанія-2018, до чого у цьому році слід готуватися абітурієнтам і як правильно подати документи до ЗВО.