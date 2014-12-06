У Криму думають над націоналізацією українських церков

Як повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Крим Медіа, про це заявив начальник відділу у справах релігій і національно-культурних товариств «Міністерства культури Республіки Крим» Олександр Селевко під час засідання комітету «Державної ради» Криму з культури і питань охорони культурної спадщини.

Зокрема, він запропонував ухвалити рішення про націоналізацію цих об'єктів. «Тут стикаються інтереси. Українські організації не хочуть йти з Криму і добровільно це майно не віддадуть», – пояснив представник «міністерства».

Як приклад він навів синод євангелістської лютеранської церкви, керівництво якої розташоване в Одесі. При цьому йому належать три культових об'єкти в Криму.

«Громада перебуває у нас, а власність оформлена на іноземну тепер організацію», – сказав Селевко.

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Раніше він заявив, що приблизно половину культових споруд у Криму можна кваліфікувати як «самобуди», бо вони не мають дозвільної документації. Крім того, за рішенням російської влади, статути релігійних організацій півострова, що не належать до «традиційних релігійних конфесій», при перереєстрації будуть проходити релігієзнавчу експертизу в Міністерстві юстиції Росії.

Наприкінці лютого – початку березня 2014 перекинуті з Росії та кримських баз Чорноморського флоту Росії війська без розпізнавальних знаків окупували Кримський півострів.

16 березня 2014 на території Криму й міста Севастополя відбувся так званий референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали цього голосування і вважають, що Крим Росія анексувала.

Після цього США і Європейський союз ввели ряд економічних санкцій щодо Росії. Захід продовжує наполягати на тому, що Крим є частиною України.