"Журналістський Майдан": вінницькі ЗМІ вимагають погоджувати з ними кадрові рішення ОДА

У Вінниці представники різних засобів масової інформації регіону заявили про створення «Журналістського Майдану».

Як передає кореспондент УНІАН, заява підписана 30 журналістами і передана представникам обласної влади.

«Журналісти Вінницької області як громадяни, які не тільки створюють громадську думку, а й висвітлюють події, думку суспільства та окремих громадян, а також є достатньо освіченими для прийняття суспільно важливих питань, утворюють «Журналістський Майдан», - сказано у заяві.

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Журналісти зазначають, що мають моральне право брати більш активну участь у житті області, та вимагають усі кадрові рішення узгоджувати із «Журналістським Майданом».

«Ми є відображенням думки сотень тисяч вінничан, тому маємо моральне право брати більш активну участь у житті області. На підставі цього вважаємо, що призначення голови облдержадміністрації та ініціювання його звільнення обов’язково має бути узгоджено з «Журналістським Майданом», - сказано у заяві.

Також зазначається, що заява є відкритою й інші журналісти можуть долучитись до неї.