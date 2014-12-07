"Журналістський Майдан": вінницькі ЗМІ вимагають погоджувати з ними кадрові рішення ОДА
Журналісти зазначають, що мають моральне право брати більш активну участь у житті області, та вимагають усі кадрові рішення узгоджувати із «Журналістським Майданом».
У Вінниці представники різних засобів масової інформації регіону заявили про створення «Журналістського Майдану».
Як передає кореспондент УНІАН, заява підписана 30 журналістами і передана представникам обласної влади.
«Журналісти Вінницької області як громадяни, які не тільки створюють громадську думку, а й висвітлюють події, думку суспільства та окремих громадян, а також є достатньо освіченими для прийняття суспільно важливих питань, утворюють «Журналістський Майдан», - сказано у заяві.
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Журналісти зазначають, що мають моральне право брати більш активну участь у житті області, та вимагають усі кадрові рішення узгоджувати із «Журналістським Майданом».
«Ми є відображенням думки сотень тисяч вінничан, тому маємо моральне право брати більш активну участь у житті області. На підставі цього вважаємо, що призначення голови облдержадміністрації та ініціювання його звільнення обов’язково має бути узгоджено з «Журналістським Майданом», - сказано у заяві.
Також зазначається, що заява є відкритою й інші журналісти можуть долучитись до неї.