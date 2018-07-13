Підозрювана у смертельному наїзді на чемпіона України з мотокросу на колінах просила вибачення у близьких загиблого (фото)

Харків'янка Ольга Котова, яка проходить як підозрювана у справі про ДТП із загиблим чемпіоном України з мотокросу, на колінах попросила вибачення у його близьких.

У Харкові обирають запобіжний захід Ользі Котовій, яка за кермом позашляховика збила на смерть чемпіона України з мотокросу 19-річного Андрія Безсонова.

Підозрювана на колінах попросила вибачення у його близьких. Адвокат підозрюваної заявила, що Ольга Котова визнає свою провину, передає Gazeta.ua.

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Донька жінки, у свою чергу, повідомила, що у матері ішемія, цукровий діабет та інші хвороби, тому для неї участь у судовому розгляді загрожує ускладненнями та навіть смертю. Однак лікар "швидкої", якою привезли кермувальницю, розповів, що у Котової підвищений тиск і високий вміст цукру в крові, але загрози життю немає.

Засідання триває. Прокуратура наполягає на триманні під вартою із правом внесення застави. А підозрювана просить домашній арешт. Запевняє, що тікати не збирається, оскільки мала два інфаркти.

Як повідомляв УНІАН, 19-річний харків’янин, чемпіон України з мотокросу Андрій Безсонов загинув внаслідок ДТП у Харкові.

Автомобіль зачепив хлопця, але жінка-водій замість гальм натиснула на газ. І протягла його з десяток метрів.