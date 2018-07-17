У Харкові блогери безперешкодно пробралися на територію одного з підприємств і показали танки, які стояли там (відео)

На території нарахували близько 300 машин й не помітили жодного охоронця.

У Харкові двоє місцевих жителів, так звані руфери, безперешкодно проникли на територію одного з підприємств у Харкові, де були сотні списаних і десяток нових танків. Деякі ЗМІ зазначали, що це було на території складу ЗСУ.

Відповідне відео вони розмістили на своєму акаунті у YouTube. Як видно на кадрах відео, там абсолютно відсутня охорона.

Блогери зуміли навіть порахувати кількість бойових машин, вказавши точну цифру. "Ми знайшли близько 300 старих радянських танків, але коли пройшли між ними далі, то там ще було штук 10 саме нових танків і вантажівка, яка і привезла їх туди. Виглядало це прям як танковий військовий автосалон! На них були бірки-пломби, техніка без пробігу", - сказано в описі до відео.

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Згодом на цей запис відреагували у Міноборони, наголосивши, що опублікований блогерами відеоролик з військовою технікою знятий на одному з підприємств у Харкові.

"Зазначений ролик знятий на території одного з підприємств у Харкові, а не у жодній з військових частин Збройних Сил України", - заявили у МО.

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!

Як повідомляв УНІАН, 3 травня о 13.35 поблизу міста Балаклія у Харківській області сталася пожежа на колишній технічній території 65-го арсеналу, де проходили роботи з очищення та розмінування решти боєприпасів, які не розірвалися під час минулорічної пожежі.