Вибухи на військовому арсеналі в Балаклії припинилися

Немає жертв і травмованих ані серед військовослужбовців, ані серед цивільних.

Станом на 16:00 вибухи на військовому арсеналі, що розташований на околиці Балаклії Харківської області, припинилися.

Про це повідомив "Радіо Свобода" начальник управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України підполковник Богдан Сеник.

«Після 15:00 спостерігалося зменшення кількості вибухів, а вже станом на 16:12 вибухи не підтверджувалися. Триває комплексна локалізація займання і пожежі. За рішенням місцевої адміністрації, відбулася евакуація найближчих будівель», – розповів Сеник.

Він повідомив, що для ліквідації пожежі залучили два пожежні танки, інженерну машину розгородження, вісім пожежних автомобілів, літак Ан-32 та вертоліт Мі-8.

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За словами речника, особовий склад, який долучався до розмінування території, евакуювали у повному складі. Він зазначив, що не має інформації про постраждалих.

«Була деяка інформація про начебто якісь жертви. На цей час, за інформацією з різних джерел, це не підтверджується. Немає жертв і травмованих ані серед військовослужбовців, ані серед цивільних», – сказав Сеник.

Він додав, що не має інформації, чи багато залишалося боєприпасів на тій території, де відбувається пожежа.

«Я знаю, що ті боєприпаси на тій технічній території… Було достатньо боєприпасів, до очищення і розмінування залишків яких залучалася численна кількість груп саперів», – розповів Сеник.

Речник підкреслив, шо «причин для паніки немає».

«Вживаються всі необхідні заходи, щоб убезпечити, у першу чергу, місцевих жителів від наслідків пожежі», – сказав підполковник.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 травня, о 13.35 поблизу міста Балаклія у Харківській області сталася пожежа на колишній технічній території 65-го арсеналу, де проходили роботи з очищення та розмінування решти боєприпасів, які не розірвалися під час минулорічної пожежі. Поліція обмежила проїзд транспорту до військового арсеналу. Місцева влада провела евакуацію 1,5 тис. місцевих жителів. Евакуювати 30-тисячне місто повністю не планувалося.