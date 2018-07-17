Понад 60% громадян вважають політичну ситуацію в Україні напруженою – опитування

Ще 24% українців переконані, що ситуація в державі є вибухонебезпечною, а 5% висловили готовність на знак протесту взяти до рук зброю.

Понад 60% громадян вважають політичну ситуацію в Україні напружено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать презентовані сьогодні на прес-конференції у Києві результати опитування, проведеного Центром «Соціальний моніторинг», Інститутом аналізу та прогнозування, Київським прес-клубом та Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка.

Згідно з результатами опитування, 62% респондентів вважають політичну ситуацію в Україні напруженою, і така думка переважає у всіх вікових групах.

Ще 24% вважають, що ситуація є критичною, вибухонебезпечною - найбільше таку оцінку дають опитані у віковій групі 60 плюс (31,1%), а найменше підтримують таке визначення серед вікової групи 18-29 років (15,3%).

Благополучною ситуацію в державі вважає лише 1% опитаних, а 10% називають спокійною (найбільше таке визначення підтримують молоді люди 18-29 років (16,4%). Не змогли відповісти на запитання 4% опитаних.

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Як зазначила на прес-конференції голова правління Українського інституту соціальних досліджень Ольга Балакірєва, «дані опитування в липні свідчать про те, що політична температура в суспільстві піднімається». Вона уточнила, що «про критичну ситуацію більше кажуть у центральному регіоні (29% опитаних), у південному (27%), а найбільш спокійною цю ситуацію визнає на сьогоднішній день Київ».

Балакірєва також повідомила, що в середньому не підтримують проведення масових акцій 38% респондентів; підтримують, але особисто не братимуть у них участь, - 37% і 21% опитаних відповіли, що підтримують і готові брати участь у протестних акціях.

Крім того, за даними опитування, 36,7% громадян готові підписувати різні петиції та звернення до влади; 33,1% готові брати участь в голосуваннях у соціальних мережах. 15,3% висловили готовність брати участь у санкціонованих акціях протесту; 17,3% - у мирних страйках, блокуванні доріг, установ. І лише 11,4% опитаних готові брати участь в акціях громадянської непокори, «Майдані»; а 5,2% готові взяти до рук зброю.

Коментуючи ці результати опитування, Балакірєва зазначила, що вони свідчить про те, що «в людей увірвався терпець, як то кажуть, зважаючи на те, що дві революції не призвели до реальної зміни системи влади, яка продовжує використовувати у своїх інтересах потенціал, який є в країні». При цьому вона додала, що ті, хто висловив готовність взяти до рук зброю, насправді можуть вдатися до такого кроку.

Відповідно до даних опитування 32,3% не готові до участі в протестній діяльності.

Опитування проводилось 7-11 липня. Метод збору інформації – особисте формалізоване інтерв’ю, опитано 1250 респондентів, опитані люди в 36 містах України – обласні центри та великі міста з населенням понад 100 тисяч.