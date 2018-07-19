В Україні близько 286 тисяч людей перебувають у рабстві - правозахисники

Приблизно кожен 156-й українець живе в рабстві, в КНДР - кожен десятий.

В Україні близько 286 тис. людей живуть в рабстві. Про це свідчать дані Глобального індексу рабства, який щорічно публікує організація Walk Free Foundation.

Як передає 112.ua, Україна опинилася на 49-му місці серед досліджених 167 країн. Згідно з даними, на території української держави 641 чоловік на 100 тис. населення перебуває в рабстві. А лідером рейтингу є Північна Корея, де в рабстві кожен десятий чоловік.

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Слідом за Північною Кореєю йдуть Еритрея, Бурунді, Центральноафриканська Республіка та Афганістан.

У 2016 році Україна перебувала на 33-му місці, в першу чергу, через збройний конфлікт на Донбасі. Але тоді налічували 210 тис. рабів.

У рейтингу 2018 року йдеться про ситуації експлуатації, при яких людина не може відмовити або бігти через погрози, насильство, примус, зловживання владою або обман. Також дослідники мають на увазі різні форми рабства, включаючи сексуальну експлуатацію, примусову працю, дитячу працю і примусовий шлюб.

Зазначено, що в цілому в світі-більше 40 млн людей перебувають у сучасному рабстві.

Як повідомляв УНІАН, раніше поліція затримала групу сутенерів, які продавали українок у сексуальне рабство в Китай.