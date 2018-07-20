Адміністрація СІЗО не враховує важкий стан Балуха – Чийгоз

Балуха потрібно перевести в камеру з двома ув'язненими, проте його продовжують тримати в загальній камері.

Адміністрація СІЗО в анексованому Криму не враховує важкий стан українського активіста Володимира Балуха, який продовжує голодування, і тримає його в загальній камері.

Про це повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, пише Крим.Реалії.

«Володимир Балух продовжує перебувати в загальній камері. Адміністрація СІЗО не враховує важкий стан і не переводить його в більш м'які умови», – сказав Чийгоз.

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За його словами, Балуха потрібно перевести в камеру з двома ув'язненими, проте його продовжують тримати в загальній камері.

Публічних коментарів співробітників СІЗО з цього приводу немає.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала Балуха 8 грудня 2016 року, стверджуючи, що нібито на горищі його будинку знайдено 90 набоїв і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники заявляють, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - у дворі його будинку було вивішено прапор України.

Підконтрольний Росії «суд» у Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4,6 тис. грн).

Другу справу стосовно активіста було порушено після заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджував, що Балух нібито його побив. При цьому сам активіст і адвокати заявили, що це Ткаченко напав на Балуха.

Балух 19 березня оголосив голодування на знак протесту проти винесеного йому вироку у справі про зберігання боєприпасів.

5 липня «суд» в окупованому Криму у другій справі проти Балуха - про дезорганізацію роботи слідчого ізолятора - засудив активіста до покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років в колонії загального режиму і штрафу в розмірі 10 тис. руб.