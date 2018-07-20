"Обростає парканом з колючим дротом": з'явилися свіжі фото з Криму

13:55, 20 липня 2018
Суспільство
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Нікітський сад / фото twitter.com/CrimeaUA1

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Відповідні фото опубліковані на сторінці "Кримський бандерівець" у Twitter.

"Крим продовжує обростати парканом з колючим дротом. Добралися до Нікітського саду. І вперше частина ватників паркан схвалила. Причина - контингент варварів, від яких треба захищати. До окупації такі заходи не були потрібні", - йдеться у підписі до фото.

Нікітський сад / фото twitter.com/CrimeaUA1

Раніше в мережі з'явилися фото порожнього Кримського моста, незважаючи на розпал туристичного сезону.

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Теги: #Крим#фоторепортаж