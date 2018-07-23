Юрій Луценко став дідом (фото)

Луценко на своїй сторінці у Facebook оприлюднив фотографії з малятком і написав, що "насолоджується новим статусом діда".

У неділю, 22 липня, у генерального прокурора України Юрія Луценка народилася внучка. Про це на своїй сторінціу Facebook написала його дружина, нардеп від БПП Ірина Луценко.

"У Саші (старший син Юрія та Ірини Луценко Олександр) і Насті (його дружина Анастасія) народилася дівчинка. Олександра Олександрівна Луценко. Мама і малюк почувають себе добре", - написала вона.

Пізніше Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook оприлюднив фотографії з малятком і написав, що "насолоджується новим статусом діда".