"О, хлопчик у трусиках": радник Авакова роздягнувся на Закарпатті (фото)

Зорян Шкіряк похвалився підтягнутим тілом на фото.

Радник глави МВС Зорян Шкіряк опублікував оголений знімок у плавках в Закарпатській області.

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На своїй сторінці у Facebook він зазначив, що вихідний день проводить, насолоджуючись сонцем і свіжим повітрям.

47-річний Зорян Шкіряк на фото має підтягнутий вигляд: на його животі видно кубики пресу. Крім того, його тіло прикрашає низка татуювань.

У коментарях під фото журналіст Андрій Дзіндзя написав: "О, хлопчик у трусиках".

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