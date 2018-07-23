"О, хлопчик у трусиках": радник Авакова роздягнувся на Закарпатті (фото)
09:47, 23 липня 2018Суспільство
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Зорян Шкіряк похвалився підтягнутим тілом на фото.
Шкіряк на Закарпатті / фото facebook.com/zoryan.zoryan
Радник глави МВС Зорян Шкіряк опублікував оголений знімок у плавках в Закарпатській області.
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На своїй сторінці у Facebook він зазначив, що вихідний день проводить, насолоджуючись сонцем і свіжим повітрям.
47-річний Зорян Шкіряк на фото має підтягнутий вигляд: на його животі видно кубики пресу. Крім того, його тіло прикрашає низка татуювань.
У коментарях під фото журналіст Андрій Дзіндзя написав: "О, хлопчик у трусиках".
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