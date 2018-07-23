"О, хлопчик у трусиках": радник Авакова роздягнувся на Закарпатті (фото)

09:47, 23 липня 2018
Суспільство
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Шкіряк на Закарпатті / фото facebook.com/zoryan.zoryan

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На своїй сторінці у Facebook він зазначив, що вихідний день проводить, насолоджуючись сонцем і свіжим повітрям.

47-річний Зорян Шкіряк на фото має підтягнутий вигляд: на його животі видно кубики пресу. Крім того, його тіло прикрашає низка татуювань.

У коментарях під фото журналіст Андрій Дзіндзя написав: "О, хлопчик у трусиках".

Раніше ЗМІ показали, як голова Соцпартії України Ілля Ківа відпочиває в Туреччині: політик поїхав не один і "засвітив" сталеві м'язи.

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Теги: #фото#Зорян Шкіряк