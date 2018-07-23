До Одеси прибули два кораблі НАТО

Біля одного з причалів пасажирського комплексу Одеського морпорту ошвартувався фрегат протиповітряної оборони флоту Нідерландів. Також встав до причалу фрегат ВМС Туреччини.

В Одесу сьогодні прибули два кораблі військово-морської групи НАТО.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі командування Військово-морських сил ЗСУ, до Одеси прибули кораблі з'єднання постійної військово-морської групи НАТО №2 (SNMG2) і Постійної протимінної військово-морської групи НАТО №2 (SNMCMG2).

Зокрема, біля одного з причалів пасажирського комплексу Одеського морського порту вже ошвартувався фрегат протиповітряної оборони HNLMS «De Ruyter» (F804) Королівського військово-морського флоту Нідерландів, який прибув з візитом в Україну. Також встав до причалу фрегат TCG «Fatih» (F-242) ВМС Туреччини.

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Планується, що в рамках візиту відбудуться протокольні зустрічі командування походу і командирів кораблів у командуванні ВМС ЗС України, зустрічі з представниками Одеської обласної державної адміністрації та Одеської міськради. Програма візиту також передбачає проведення занять по боротьбі за живучість кораблів, відвідування кораблів НАТО військовослужбовцями ВМС ЗС України.

«На команди кораблів з'єднання також очікує культурна програма, екскурсія по місту», - відзначили в прес-центрі.

Передбачається також, що кораблі будуть відкриті для вільного відвідування. Терміни візиту в прес-центрі не уточнили.