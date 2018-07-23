До Одеси прибули ще чотири кораблі постійної військово-морської групи НАТО (відео)

Наразі в Одеському морському порту ошвартувались уже шість кораблів Північноатлантичного Альянсу.

До Одеси прибули ще чотири кораблі постійної військово-морської групи НАТО.

Як повідомили УНІАН у командуванні Військово-морських сил ЗС України, у понеділок із візитом до України заходять кораблі постійної військово-морської групи НАТО №2 (SNMG2) та постійної протимінної військово-морської групи НАТО 2 (SNMCMG2).

Наразі в Одеському морському порту ошвартувались уже шість кораблів Північноатлантичного Альянсу.

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Друга морська постійна група (SNMG2) складається з фрегатів: флагмана F804 De Ruyter (Королівського військово-морського флоту Нідерландів), F221 Regele Ferdinand (Румунія) і F242 Fatih (Туреччина). Друга мінно-тральна група (SNMCMG2) - флагмана німецького корабля забезпечення А513 Rhein, мисливця за мінами M269 Anamur (Туреччина) і M25 Lt. Lupu Dinescu (Румунія).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці до Одеси прибули два кораблі НАТО - фрегат протиповітряної оборони HNLMS De Ruyter (F804) Королівського військово-морського флоту Нідерландів, а також фрегат TCG Fatih (F-242) ВМС Туреччини.