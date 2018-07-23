Обличчя зеленуватого кольору: батько затриманого в РФ Павла Гриба розповів про стан сина

Він наголошує, що скарги Павла на стан здоров'я російською стороною не фіксуються навмисно.

Незаконно затриманий в РФ українець Павло Гриб дуже схуд, його обличчя «зеленуватого кольору».

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Про це «112 Україна» повідомив батько Павла Ігор Гриб. «На сьогоднішньому судовому засіданні у справі Павла була присутня його мати, яка зазначила, що вигляд у Павла дуже поганий. Обличчя стало такого зеленуватого кольору, сильно схуд. Він і так був раніше не дуже вгодований, а враховуючи те, що перебуває за гратами вже практично рік, в тих нелюдських умовах, то звичайно, стосовно стану здоров'я у нас дуже великі побоювання про те, що може з ним трапитися, враховуючи його хворобу», - сказав він.

Також батько хлопця наголосив, що за весь час перебування Павла за гратами, він так і не отримав ніякої медикаментозної допомоги. За його словами, у відповідь на всі звернення та клопотання російська сторона відповідає, що хлопець «не скаржиться на стан здоров'я».

«Хоча багато було скарг з його боку, але всі ці скарги російською стороною не фіксуються навмисне», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, про затримання Павла Гриба стало відомо 28 серпня 2017 року, коли про це заявив його батько, член громадської ради Держприкордонслужби України Ігор Гриб. 24 серпня 19-річний юнак поїхав до білоруського Гомеля на зустріч із дівчиною, з якою познайомився та спілкувався лише в соціальних мережах. Дівчина мала приїхати на зустріч з Росії.

7 вересня стало відомо, що Павла тримають в слідчому ізоляторі в Краснодарі. Російські слідчі звинувачують юнака в нібито підготовці теракту на шкільній лінійці в Сочі.

У Павла тяжке вроджене захворювання - портальна гіпертензія, йому необхідне щоденне специфічне лікування. Влада Росії відмовила в дозволі українським лікарям на відвідування й огляд Павла в СІЗО. За даними МЗС, належного лікування юнак не отримує.

23 липня 2018 року Північно-Кавказький окружний військовий суд відправив справу Гриба на дослідування через процесуальну помилку. У ході засідання сам Гриб заявив, що вину не визнає.

Його захисники клопотали про повернення кримінальної справи на додаткове слідство в зв'язку з процесуальною помилкою.