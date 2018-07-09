У російському СІЗО українця Гриба б'ють співробітники і в'язні - адвокат

Грибу дістається і від співробітників СІЗО, і від сусідів. Це тюремні розбірки, також у нього відняли частину речей і їжу.

Політв'язня Павла Гриба, який утримується в СІЗО в Ростові-на-Дону, б'ють через його українське громадянство.

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Про це повідомила його адвокат Марина Дубровіна, передає Гордон. "На сьогодні заплановано судове засідання – будуть попередні слухання. Можливо, суд визначить графік засідань для розгляду справи по суті. Я бачила Павла. Він дуже виснажений. У Ростові спека, повітря в камері, де він сидить ще з однією людиною, не вистачає. У Павла постійно болить голова. Не можу підтвердити інформацію, що його сильно побили. Коли я прийшла до Гриба в СІЗО, на ньому не було жодного синця чи подряпини. Тобто я нічого такого не побачила. Якщо б його, наприклад, били ногами, то візуально цього неможливо було б не помітити. Думаю, його кілька разів ударили. Там же є підтекст: мовляв, ти – громадянин України, хотів підірвати російську школу з нашими дітьми. І, відповідно, Грибу дістається і від співробітників СІЗО, і від сусідів. По суті, це типові тюремні розбірки – у нього відняли частину речей і їжу", – сказала адвокат.

Вона підкреслила, що в 2018 році Гриб не отримував жодних медикаментів.

"Медична допомога така: приходить лікар, дивиться, говорить: "Ай, все нормально". Навіть якщо Павло скаржиться на самопочуття, вони записують, що скарг немає. У кращому випадку давали одну пігулку. А з січня він ніяких медикаментів взагалі не брав. Звичайно, динаміка у нього зараз негативна. Дієти дотримуватися в умовах СІЗО він, зрозуміло, теж не може. Зараз Гриб побоюється етапування, припускає, що скрізь його будуть бити і тому навряд чи він взагалі куди небудь доїде. Подробиці – хто бив, куди, коли – він мені розповідати не хоче", – зазначила Дубровіна.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня батько Павла Гриба Ігор розповів, що його син був побитий іншими ув'язненими, які дізналися, за якою статтею він звинувачується. У нього також забрали передані консулами продукти і речі.