Можливо, гру перенесуть, щоб встигнути замінити всі крадені асети.

Розробка Marathon від Bungie продовжує викликати питання, цього разу через чутки про рекламну кампанію.

Як повідомив журналіст Колін Моріарті в подкасті Sacred Symbols+, Sony нібито скасувала плани щодо платного просування гри. Уточнюється, що йдеться саме про повну відмову від маркетингу:

"Людина, знайома з маркетинговими планами на одному з ключових зарубіжних ринків, сказала мені, що тепер платний маркетинг для Marathon взагалі не планується. Я не знаю, чи вплинуло на ці плани те, що нещодавно сталося, чи це завжди було планом, чи щось іще, але це вважається досить незвичним кроком для гри такого високого рівня".

Нещодавно Bungie визнала, що використовувала в грі ассети художниці Antireal без її дозволу. Трохи раніше проєкт позбувся свого геймдиректора: Крістофера Барретта звільнили за неналежну поведінку, а його місце зайняв Джо Зіглер, який раніше працював над Valorant.

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Сама гра була анонсована ще 2023 року, а реліз нещодавно призначений на 23 вересня 2025-го. Але, тепер можливо, що реліз перенесуть, адже розробникам потрібно прибрати крадені асети.

Раніше ми розповідали, що Bungie зняла обмеження на огляди шутера Marathon через холодну реакцію гравців. Учасники закритої альфи тепер зможуть вести стріми та публікувати огляди.

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