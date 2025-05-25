Кожен, хто перебуває в російському полоні, має бути повернутий, заявив Юсов.

Росія сама визначила, кого з полонених українських військовослужбовців готова обміняти, пояснив представник ГУР Андрій Юсов у коментарі NV, відповідаючи на запитання, чому серед звільнених 23-25 травня не було бійців 12 бригади спеціального призначення Нацгвардії "Азов".

"Україна працює в дуже важких умовах повномасштабного вторгнення, і Маріупольський гарнізон - це один із пріоритетних напрямків по поверненню. І результати цієї роботи вже є", - зазначив Юсов.

Він розповів, що в рамках підготовки останнього масштабного обміну, який тривав три дні, "держава-агресор передала списки тих, кого вона готова віддати, і Україна зробила те саме".

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Утім, за його словами, кожен, хто перебуває в російському полоні, має бути повернутий.

"Україна бореться за кожного свого громадянина. Це вже 65-й обмін за період повномасштабного вторгнення. 5757 громадян в рамках обміну повернуто і понад 500 українців - поза межами обміну, - додав Юсов.

Як відомо, командир 1 корпусу НГУ "Азов" Денис Прокопенко обурився відсутністю "азовців" у великому обміні полоненими з РФ. За його словами, "це виглядає як знущання з тих, хто четвертий рік перебуває під нелюдським тиском у російському полоні". Він заявив, що не вірить у те, що нікого з "азовців" не повернули додому тільки через небажання Росії віддавати їх. За його словами, варто спробувати опрацювати питання участі України в процесах обмінів між західними союзниками і росіянами.

Великий обмін полоненими: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, 23 травня Україна повернула з полону майже 400 військових та цивільних. У Координаційному штабі з питань поводження з полоненими уточнили, що із тих, хто повернувся додому, 270 - це військовослужбовці Сил оборони, а решта - цивільні громадяни. Серед звільнених є представники ЗСУ, зокрема ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України. 24 травня повернулися з полону 307 захисників. Усі - чоловіки, представники рядового та сержантського складу.

У неділю, 25 травня, в Україну повернулися з полону ще 303 захисників - воїнів ЗСУ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту. Цей етап став завершальним в межах домовленостей, досягнутих між Україною та Росією у Стамбулі.

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог обмін "1000 на 1000" назвав найпозитивнішим результатом переговорів у Стамбулі. Він подякував міністру оборони Рустему Умєрову за вагомий внесок у досягнення цього, але додав, що потрібне перемир'я та припинення вбивств.

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