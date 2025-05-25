Інвестиції компанії в консолі більше не виправдовують себе, каже Том Хендерсон.

Xbox може назавжди піти з ринку консолей після наступного покоління. За даними журналістів Insider Gaming, компанія вже працює над новим пристроєм, але він цілком може стати останнім.

Головний редактор видання, Том Хендерсон, вважає, що Microsoft просто більше не бачить сенсу в традиційних вкладеннях у залізо. За його словами, наступна консоль - це скоріше закриття гештальта, а не початок нової епохи:

"Ми знаємо, що вони збираються випустити ще одне покоління консолей. Тоді, я думаю, все, з цим покінчено. Їм не потрібно вкладати весь свій час і кошти в консоль Xbox".

Фокус Xbox в останні роки змістився в бік видавничої діяльності та Game Pass. Відмова від ексклюзивів і реліз таких ігор, як Hi-Fi Rush, Sea of Thieves, Indiana Jones і Hellblade 2 на інших платформах спершу викликала суперечки, але з часом стала очевидним успіхом.

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Хендерсон також припускає, що Xbox може використати хитру тактику: дати гравцям на PS5 спробувати свої хіти, щоб потім знову повернутися до ексклюзивам, однак сам же додає, що навряд чи такий сценарій реальний. За його словами, тепер як ніколи раніше все говорить про те, що майбутнє Xbox уже не в залізі.

Раніше ми розповідали, що Playstation готує портативну консоль із кастомним процесором від AMD і Samsung. Проєкт отримав кодову назву Jupiter.

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