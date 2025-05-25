Тепер найдорожча угода в ігровій індустрії офіційно легальна.

Федеральна торгова комісія США (FTC) офіційно припинила судовий розгляд проти угоди між Microsoft і Activision Blizzard.

22 травня відомство подало заяву про відкликання позову, завершивши спробу заблокувати найбільше в історії ігрової індустрії злиття компаній вартістю 68 мільярдів доларів.

У документі FTC вказує, що інтереси суспільства найкраще будуть дотримані при припиненні адміністративного розгляду. Це фінальна крапка в історії, що почалася з подачі тимчасової заборони та позову до федерального суду США наприкінці 2022 року.

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У липні 2023 Microsoft виграла справу, і в жовтні угоду було офіційно закрито. Апеляція FTC, подана незабаром після, також провалилася, і тепер відомство визнало безглуздість подальшого опору.

Віце-голова і президент Microsoft Бред Сміт назвав рішення перемогою здорового глузду і подякував FTC за те, що та "зробила правильний вибір".

Раніше ми розповідали, що Microsoft працює над інтеграцією Steam у Microsoft Store. Також у компанії є такі ж плани на EGS.

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