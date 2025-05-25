Проєкт отримав кодову назву Jupiter.

Sony готується повернутися на ринок портативних консолей. За свіжими витоками, компанія розробляє власний чіп для нової портативної консолі під кодовою назвою Project Jupiter.

За даними інсайдера Jukanlosreve, чип створюється у співпраці з AMD, а виробництвом займеться Samsung. Йдеться про топовий 2 нанометровий техпроцес SF2P, один із найпередовіших на ринку.

Однак це не буде якоюсь переносною Playstation 5. За даними Digital Foundry, пристрій не зможе запускати ігри з PS5 безпосередньо. Найімовірніше, Sony підуть шляхом Nintendo з упором на адаптовані версії під мобільне залізо.

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Sony вже зробила пробний крок з Playstation Portal, стрімінговим пристроєм, нехай і без можливості запускати ігри локально. Тепер мова може йти про повноцінну портативну консоль, яка стане ідейним наступником PS Vita.

Раніше ми розповідали, що було розкрито ймовірну дату виходу наступного покоління Playstation і Xbox. Однією з підказок стала інформація про скасовану гру у всесвіті "Того, хто біжить по лезу".

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