Нова будівля компанії в Осаці почне роботу 2027 року.

Capcom будує новий офіс в Осаці поруч із поточною штаб-квартирою. Завершення будівництва заплановано на 2027 рік, повідомили представники Capcom під час фінансового звіту.

За словами компанії, нова будівля дасть змогу набирати по 100 співробітників на рік. Крім того, Capcom уже придивляється до сусідньої ділянки під ще одну студію.

У тому ж звіті Capcom підтвердила вірність своєму рушію RE Engine, на якому працюють усі останні хіти компанії, від Resident Evil до Monster Hunter. Підтримка і розвиток рушія триватимуть, включно з впровадженням нових технологій.

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Плани підкріплені результатами: минулий фінансовий рік став для Capcom черговим рекордом. Продажі ігор перевищили 51,8 мільйона копій, на 5 мільйонів більше, ніж роком раніше. У цьому заслуга не тільки каталогу хітів, а й Monster Hunter Wilds, який продали тиражем понад 10 мільйонів уже в перший місяць.

Раніше ми розповідали, що Resident Evil 4 Remake купили вже 10 мільйонів разів, і це найуспішніша гра в серії за швидкістю продажів.

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