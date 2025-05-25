Щоправда, вигляд це має огидний, каже креативний директор проекту.

У Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, у якої нарешті з'явилася приблизна дата релізу, з'явиться "вампірська романтика". Але не варто очікувати побачень під місяцем, як у "Сутінках", все буде значно похмуріше.

Креативний директор проекту Алекс Скідмор в інтерв'ю журналу PC Gamer підтвердив, що в грі будуть елементи романтичних взаємодій. Однак одразу попередив: вампірська романтика - це не те ж саме, що у людей. Це, швидше, романтичне поїдання, яке, за його словами, звучить "так само жахливо, як і є насправді".

У світі "Маскараду" любов пов'язана не з почуттями, а з кров'ю і владою. І навіть якщо взаємодія з певними персонажами матиме романтичний вигляд, це насамперед акт вампірської природи: захоплення, вразливість, підпорядкування.

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Гравцям дадуть можливість підживлюватися від певних персонажів, і іноді це буде обставлено як щось особисте. Але, як підкреслює Скідмор, багато хто з цих персонажів - не просто вампіри, а справжні хижаки з авторитетом серед кровопивць.

Реліз Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 заплановано на жовтень цього року. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Раніше ми розповідали, що розробники Bloodlines 2 розповіли про діалоги в грі. За словами Скідмора, розмови в грі нагадуватимуть "лабіринт".

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