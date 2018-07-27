У Львові сьогодні вшановують пам’ять жертв Скнилівської трагедії

Поминальні заходи проходять з нагоди 16-ї річниці трагедії на військовому аеродромі «Скнилів».

У Львові сьогодні, у 16-ту річницю трагедії на військовому аеродромі «Скнилів», проходять поминальні заходи із вшанування загиблих під час авіашоу.

Як повідомили у прес-службі Львівської міської ради, о 10.00, у каплиці Всіх святих українського народу і пам’яті жертв Скнилівської трагедії, що біля летовища, розпочалася Божественна Літургія, після якої відбудеться Парастас за загиблими.

Після завершення молитви, загиблих під час авіашоу вшанують на місці трагедії, де встановлено пам’ятник «Сегмент пам’яті». Тут відбудеться панахида і покладання вінків та квітів на місця загибелі людей.

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«Це велика біда для нашого міста і для всієї України, але найбільшою вона залишається для тих людей, які втратили в ній своїх найрідніших. Тому лише спільною молитвою і світлою пам’яттю можемо просити в Бога, щоб такого лиха на нашій землі більше ніколи не повторилося», — зазначив в.о. директора департаменту «Адміністрація міського голови» Львівської міської ради Євген Бойко.

Як повідомили в управлінні соціального захисту Львівської міської ради, до 16-ї річниці авіакатастрофи, яка сталась на військовому летовищі «Скнилів» 27 липня 2002 року, членам сімей загиблих нададуть одноразову матеріальну допомогу.

Довідка. Скнилівська трагедія - авіакатастрофа, яка сталась під час святкування 60-ї річниці 14-го авіаційного корпусу ВПС України на летовищі «Скнилів» під Львовом 27 липня 2002 року. Внаслідок падіння винищувача Су-27УБ у натовп глядачів, загинуло 77 осіб (серед них — 28 дітей) і постраждало близько 250 людей. За кількістю загиблих ця подія вважається найбільшою катастрофою в історії авіаційних свят.