Європейський суд розгляне права жертв Скнилівської трагедії

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Львові заявив представник потерпілих в Європейському суді з прав людини, координатор громадської організації "Гармонія та порядок" Дмитро Гудима.

На його переконання, суд визнає порушення Державою Україна прав потерпілих родин під час та після Скнилівської трагедії.

У свою чергу, адвокат, представник потерпілих у національних судах та ЄСПЛ Світлана Хилюк вважає, що „вжиті державою заходи не повністю відновили права потерпілих від Скнилівської авіакатастрофи, а присуджені військовим судом компенсації моральної шкоди є дискримінаційними щодо українських громадян”.

„Все це змусило 123-х потерпілих звернутись до Європейського суду з прав людини, який цього року активізував розгляд відповідних справ, розділивши їх на справи окремих родин. Всього у провадженні Європейського суду з прав людини зараз знаходиться понад 30 таких справ”, - повідомила С.Хилюк.

За її словами, заявники скаржаться передусім на те, що Україна порушила право на життя її громадян, які загинули чи отримали тілесні ушкодження під час авіакатастрофи на Скнилівському літовищі, і вважають, що вказане порушення виявилося у неспроможності органів влади захистити 12 липня 2002 року рідних і близьких заявників і провести неналежне розслідування обставин смерті загиблих.

Один з потерпілих, керівник ГО "Скнилівська трагедія" Стефан Козак висловив обурення з приводу того, що держава досі не виконала переважну більшість обіцянок щодо об’єктивного розслідування та справедливого покарання осіб, які винні у Скнилівській трагедії, „незалежно від їхніх звань і займаних посад”.

„27 липня минає 10 років з того часу, як військовий літак впав у натовп глядачів, які спостерігали за авіашоу на Скнилівському летовищі. Внаслідок падіння загинули 77 людей, з яких 28 були дітьми, а травмувалися понад 200 осіб. Після авіакатастрофи наша держава обіцяла багато: матеріальні компенсації, безкоштовне належне медичне обслуговування, санаторно-курортне лікування, психологічну допомогу, сприяння у вирішенні житлово-побутових проблем, а головне – об’єктивне розслідування та справедливе покарання для осіб, які винні у скнилівській трагедії, незалежно від їхніх звань і займаних посад. Проте левова частка цих обіцянок залишилася невиконаною. У двох кримінальних справах, порушених у зв’язку з падінням літака у натовп глядачів, з десяти підсудних українські судді виправдали п’ятьох. За дивним збігом обставин серед «невинуватих» виявилися саме ті підсудні, які займали високі посади у Повітряних силах Збройних сил України та мали генеральські звання”, - наголосив С.Козак.

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Як повідомляв УНІАН, 27 липня 2002 року під час авіашоу на Скнилівському аеродромі Львова зазнав катастрофи літак Су-27. В авіакатастрофі загинули 77 осіб, з яких 28 дітей. Також постраждали близько 250 осіб.

24 червня 2005 року Військовий апеляційний суд Центрального регіону у Львові оголосив вирок шести льотчикам. На даний час покарання у в'язниці відбуває лише пілот Володимир Топонар.

Кримінальні справи проти чотирьох генералів, причетних до організації авіашоу на аеродромі “Скнилів”, Генеральна прокуратура виділила в окреме провадження. 2008 року Військовий апеляційний суд Центрального регіону виправдав їх.