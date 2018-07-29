У Вінницькій області прокурор «погорів» на хабарі в $6 тисяч (фото)

Затриманий вимагав у посередника обвинувачуваного неправомірну вигоду за зміну обвинувачення на менш тяжкий злочин.

У Вінницькій області викрили прокурора на хабарі у 6 тис. доларів.

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Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

За її даними, прокурора та водія Жмеринської місцевої прокуратури викрили під час отримання хабаря. Операцію проводила Генеральна інспекція ГПУ спільно з СБУ за оперативного супроводження УСБ України.

«Встановлено, що прокурор вимагав через посередника у обвинувачуваного у кримінальному провадженні неправомірну вигоду в розмірі 6 тис. доларів за зміну обвинувачення у судовому засіданні на менш тяжкий злочин передбачений ч. 2 ст. 309 КК України», - написала Сарган.

Речниця уточнила, що зловмисників затримано 29 липня безпосередньо після одержання неправомірної вигоди.