Фігурантка кривавої ДТП у Харкові Зайцева залишала СІЗО 29 разів - ЗМІ

Зазначається, що Зайцева залишала установу для відвідування суду, слідчих експериментів та лікарні.

За весь час перебування в СІЗО підозрювана у смертельній ДТП на вулиці Сумській в Харкові Олена Зайцева 29 разів залишала територію ізолятора.

Про це повідомили у Північно-Східному МРУ з питань виконання кримінальних покарань, передає "Сегодня".

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Зайцева залишала установу для відвідування суду, слідчих експериментів і лікарні. Другого обвинуваченого, Геннадія Дронова, вивозили 26 разів — до суду й на слідчі експерименти.

Варто зазначити, що українців обурив той факт, що Зайцева нібито приходить на слухання зі свіжим перманентним макіяжем. Крім того, її бачили за межами установи виконання покарань №27 — на території Центральної клінічної лікарні №5.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення автомобіля «Лексус» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов.

Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні. Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування у справі. Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів. Пізніше нарколог, який проводив огляд Зайцевої після аварії, зник.