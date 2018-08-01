Власниця готелю в окупованому Криму розповіла про відпочиваючих, які крадуть все з номерів

Вона відзначили, що крім покривал і рушників, туристи також зняли зі стін картини.

Власниця одного з готелів у селищі Форос, який знаходиться на південному березі Криму, поскаржилася на туристів, які приїжджають відпочити на півострів.

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Її розповідь, опублікована в одному з місцевих ЗМІ, приводить блогер «Кримський бандерівець».

«Туристи пішли скупі. Не хочуть платити. А ще - я раніше з таким взагалі не зустрічалася - забирають з номерів все: рушники, покривала. В цьому році зняли із стін і відвезли картини! Я звичайно сама винна, звикла нічого не замикати, довіряти, номери не перевіряти, але такого навіть уявити не могла», - зазначила жінка.

Власниця готелю також поскаржилася на те, що з часів анексії Криму заробітки в туристичній сфері сильно впали, а ціни лише виросли.

«Думаю, таких грошових потоків, як п'ять років тому, в Криму ніколи вже не буде. Я маю на увазі в доларовому еквіваленті. Курс змінився, ціни зросли, а наші розцінки - ні. Доводиться більшу частину того, що виручили, назад вкладати. У цьому році, наприклад, оновили матраци, наматрацники, щось ще по дрібниці» , - розповіла власниця готелю.

Як повідомляв УНІАН, пляжі в окупованому Росією Севастополі в Криму не страждають від напливу туристів, незважаючи на розпал сезону. Про це можна судити зі знімків, зроблених з веб-камер, встановлених на найпопулярніших пляжах курорту. На фото зображені знімки з пляжу "Любимівка", з апарт-готелю В'язовий Гай, розташованого під Севастополем, і з готелю в Нахімовському районі Севастополя з видом на пляж.