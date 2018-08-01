«Непокаране зло зростає»: активісти під МВС вимагають публічного звіту про розслідування резонансних справ (фото, відео)

Приводом до акції став вчорашній напад на радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк і вбивство ветерана АТО Віталія Олешка.

Під будівлею Міністерства внутрішніх справ у Києві кілька сотень людей мітингують за звільнення Арсена Авакова та вимагали публічного звіту про розслідування нападів на активістів, громадських діячів та журналістів.

Про це повідомляє кореспондентка Громадського радіо.

Люди тримають плакати із написами «Безкарність вбиває», «МВС — ви співучасники чи професійні імпотенти?» та «Непокаране зло зростає».

Приводом до спонтанної акції став вчорашній напад на радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк і вбивство ветерана АТО Віталія Олешка.

Учасники звертають увагу й на попередні нерозслідувані випадки, зокрема, вбивство журналіста Павла Шеремета, напад на волонтерку Аліну Радченко в Одесі тощо.

Організатор Владислав Грєзєв вважає, що розслідування цих справ затягується через те, що представники МВС часто є зацікавленою стороною або перебувають у залежності від замовників нападів.

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«Зокрема, ми вимагаємо передати справу Катерини Гандзюк до профільного департаменту СБУ», — сказав він.

До мітингувальників вийшов речник МВС Артем Шевченко.

Він заявив, що передасть вимоги громадськості до слідчих, що ведуть справи. «Але без дозволу слідчих ми не можемо робити публічного звіту, оскільки ці справи ведуть саме вони, а не ми» — сказав він.

Нагадаємо, 31 липня в Херсоні облили невідомою речовиною керуючу справами виконавчого комітету міськради й відому у місті активістку Катерину Гандзюк. Цього ж дня в Бердянську вбили місцевого громадського активіста, ветерана АТО Віталія Олешка.