У Запоріжжі маршрутка з донецькими пенсіонерами потрапила в ДТП: є загиблі (фото, відео)
17:21, 12 грудня 2014Суспільство
0 0
Понад 20 пасажирів з травмами різного ступеня тяжкості – у лікарнях.
У Запоріжжі маршрутка з донецькими пенсіонерами потрапила в ДТП / dai-zp.gov.ua
У Запоріжжі в ДТП потрапила маршрутка з донецькими пенсіонерами, котрі їхали за соцвиплатами.
Понад 20 пасажирів з травмами різного ступеня тяжкості – у лікарнях. Двоє людей з легковика, що рухався назустріч, загинули, повідомляє Hromadske.TV.
Хто винуватець ДТП – зараз з'ясовують в державтоінспекції. За попередніми даними, водій мікроавтобуса, що рухався з боку Донецька, виїхав на зустрічну смугу, де і врізався в легковик.
Читайте такожПереселенцям із зони АТО не будуть платити пенсії і стипендії без спецдовідки
Аварії могла сприяти і погана видимість через туман, а також слизька дорога. Втім, остаточні висновки причин цієї ДТП правоохоронці озвучать після усіх слідчих дій.
Відео Громадське ТБ Запоріжжя
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter