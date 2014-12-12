У Запоріжжі маршрутка з донецькими пенсіонерами потрапила в ДТП: є загиблі (фото, відео)

У Запоріжжі в ДТП потрапила маршрутка з донецькими пенсіонерами, котрі їхали за соцвиплатами.

Понад 20 пасажирів з травмами різного ступеня тяжкості – у лікарнях. Двоє людей з легковика, що рухався назустріч, загинули, повідомляє Hromadske.TV.

Хто винуватець ДТП – зараз з'ясовують в державтоінспекції. За попередніми даними, водій мікроавтобуса, що рухався з боку Донецька, виїхав на зустрічну смугу, де і врізався в легковик.

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Аварії могла сприяти і погана видимість через туман, а також слизька дорога. Втім, остаточні висновки причин цієї ДТП правоохоронці озвучать після усіх слідчих дій.