На Хмельниччині суд виніс вирок жінці, яка намагалася продати 4-річного сина

Вона намагалася продати дитину за 15 тис. грн і віддала хлопчика стороннім особам для зайняття жебракуванням на території Тернопільщини.

У Хмельницькій області 32-річну жінку, яка у лютому намагалася продати свого 4-річного сина для зайняття жебракуванням, засуджено до 5 років позбавлення волі.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, відповідний вирок 4 липня виніс Ізяславський районний суд Хмельницької області.

Згідно з повідомленням, у лютому цього року правоохоронці викрили обвинувачену жінку. Вона, переслідуючи корисливі мотиви, здійснила незаконну угоду щодо свого 4-річного сина і за 15 тис. грн віддала хлопчика стороннім особам для зайняття жебракуванням на території Тернопільщини, що підтвердила відповідною розпискою.

Після одержання коштів зловмисницю було викрито та затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«Стороною обвинувачення в суді повністю доведено винуватість вказаної особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу ("незаконна угода відносно малолітньої дитини")», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого у Хмельницькій області правоохоронці затримали жінку, яка намагалася за 15 тис. грн віддати свого 4-річного сина у довгострокову оренду для залучення до жебрацтва.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу ("торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини").

Повідомлялось, що 4-річну дитину передали соціальним службам, а затримана вже позбавлена батьківських прав щодо двох інших синів 7 та 12 років.