У Житомирі суд залишив під домашнім арештом підозрюваного в держзраді блогера Муравицького

Після судового засідання активісти, які зібралися під Будинком правосуддя, облили блогера зеленкою.

У Житомирі суд залишив під домашнім арештом підозрюваного в державній зраді блогера Василя Муравицького.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Корольовського районного суду, сьогодні підозрюваному продовжено міру запобіжного заходу.

Муравицького на два місяці залишено під домашнім арештом з носінням електронного браслета. Після судового засідання активісти, які зібралися під Будинком правосуддя, облили блогера зеленкою.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня у Житомирі через відсутність двох із трьох адвокатів підсудного перенесли суд у справі підозрюваного в держзраді блогера Муравицького.

27 червня суд відпустив Муравицького під домашній арешт, а перед цим його понад 10 місяців тримали під вартою.

Блогера судять у Житомирі з жовтня 2017 року. Його підозрюють в тому, що за вказівкою російських кураторів він готував та поширював антиукраїнські матеріали. Муравицькому інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 ("державна зрада"), ч. 2 ст. 110 ("посягання на територіальну цілісність і недоторканність України"), ч. 2 ст. 161 ("порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії") та ч. 1 ст. 258-3 ("створення терористичної групи чи терористичної організації") Кримінального кодексу.