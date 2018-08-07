Поліція розшукує ще одну особу, причетну до замаху на активістку Гандзюк

12:08, 07 серпня 2018
Інциденти
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31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Катерини Гандзюк / фото facebook.com/MVS.LVIV

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв.

Він повідомив, що сьогодні вранці отримав постанову слідчого щодо надання дозволу на розголошення таємниці досудового розслідування в окремій його частині.

"Хочу, щоби нам громадяни, журналісти допомогли встановити особу ще одного майбутнього підозрюваного у вчиненні цього правопорушення", - сказав Князєв.

"Ми отримали відповідний матеріал щодо підозри за ознаками правопорушення одного з невідомих нам громадян", - додав він.

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На прес-конференції було продемонстровано фото цієї особи. Фотографія була отримана в ході розшукових та слідчих дій. "Саме цей громадянин, за версією слідства, має причетність до вказаного правопорушення, і нам хотілось би допомоги у встановленні його особи", - сказав голова Нацполіції.

"Ми вважаємо, що саме особа, зображена на цій фотографії, приймала участь у вчиненні вказаного правопорушення", - сказав Князєв.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Катерини Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Поліція кваліфікувала напад на Гандзюк як замах на вбивство і затримала особу, яка підозрюється в скоєнні злочину. Гандзюк перебуває на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

6 серпня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному в замаху на Гандзюк.

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Теги: #поліція#замах#Катерина Гандзюк