Поліція розшукує ще одну особу, причетну до замаху на активістку Гандзюк

Правоохоронці просять допомогти встановити особу невідомого громадянина.

Поліція розшукує ще одну особу, причетну до замаху на вбивство керуючої справами Херсонської міської ради Катерини Гандзюк.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв.

Він повідомив, що сьогодні вранці отримав постанову слідчого щодо надання дозволу на розголошення таємниці досудового розслідування в окремій його частині.

"Хочу, щоби нам громадяни, журналісти допомогли встановити особу ще одного майбутнього підозрюваного у вчиненні цього правопорушення", - сказав Князєв.

"Ми отримали відповідний матеріал щодо підозри за ознаками правопорушення одного з невідомих нам громадян", - додав він.

Читайте такожНапад з кислотою на активістку Гандзюк: з'явилося фото підозрюваного

На прес-конференції було продемонстровано фото цієї особи. Фотографія була отримана в ході розшукових та слідчих дій. "Саме цей громадянин, за версією слідства, має причетність до вказаного правопорушення, і нам хотілось би допомоги у встановленні його особи", - сказав голова Нацполіції.

"Ми вважаємо, що саме особа, зображена на цій фотографії, приймала участь у вчиненні вказаного правопорушення", - сказав Князєв.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Катерини Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Поліція кваліфікувала напад на Гандзюк як замах на вбивство і затримала особу, яка підозрюється в скоєнні злочину. Гандзюк перебуває на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

6 серпня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному в замаху на Гандзюк.