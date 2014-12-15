"Гуманітарний вантаж" з РФ видають виключно бойовикам, частина продуктів прострочена

«Гуманітарний» вантаж з Росії видається виключно керівному складу бойовиків, частина продуктів прострочена.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

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«За оперативними даними, «гуманітарна» допомога з РФ, яка нібито призначена та роздається цивільному населенню «ДНР», видається виключно представникам керівного складу цієї терористичної організації, навіть не всі рядові терористи її отримують», - зазначив він.

«Причому, якщо м’ясні консерви та крупи мають майже вичерпаний термін придатності, то дитяче харчування, дитячі засоби гігієни та побутова хімія видаються простроченими», - зауважив Лисенко.