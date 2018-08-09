Шість з десяти вишів, куди вступили найкращі абітурієнти є регіональними

У Міносвіти вважають, що такі результати цьогорічної вступної кампанії спростовують попередні побоювання, що широкий конкурс сконцентрує усіх майбутніх студентів у столиці.

З десяти вищих навчальних закладів, до яких подалися кращі вступники, тим самим збільшивши їхнє держзамовлення – шість регіональних.

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Про це повідомила міністр освіти і науки Лілія Гриневич, передає радіо Свобода. «Система широкого конкурсу діє так, що дає можливість вступникам здійснити свою мрію та вчитися там, де вони хочуть. Результатом цього стало те, що окремі виші змогли збільшити своє державне замовлення, адже їх обрали вступники з найвищими балами», – пояснила Гриневич.

Більшість ВНЗ, які отримали додаткові бюджетні місця завдяки вступникам, знаходяться у Києві, Харкові та Львові. Також 189 місць державного замовлення отримала Дніпровська політехніка.

Система широкого конкурсу передбачає, що бюджетне місце надається не конкретному ВНЗ, а вступнику з найкращими балами. На думку міністра, такі результати цьогорічної вступної кампанії спростовують попередні побоювання, що широкий конкурс сконцентрує усіх майбутніх студентів у столиці.

«В Україні сформувалося чотири великих університетські центри. Центральний – місто Київ, що має 27,7% від загальної кількості держзамовлення, східний – Харківська область – 12,5%, Південний, що формується двома областями – Дніпропетровська - 6,2% та Одеська область –5,1%, тобто разом 11,3%, та Західний – Львівська область – 11,2% від загальної кількості держзамовлення. Тобто якщо дивитися по країні, то регіональна присутність державного замовлення є пропорційною», – вважає Гриневич.

Цього року 58,8 тис. вступників отримали рекомендації для зарахування на бюджетні місця. З них майже 87% подали оригінали документів до вишів.