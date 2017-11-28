Вступники до коледжів 2018 року подаватимуть документи виключно в електронній формі - Міносвіти

Наступного року вступники до коледжів і технікумів на базі 11-ти класів подаватимуть документи виключно в електронній формі.

Читайте такожУ Міносвіти заявили про проблемність цьогорічної вступної кампанії та пояснили причиниЯк повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки, це передбачено умовами прийому для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році, які затверджені наказом МОН та вже пройшли реєстрацію в Міністерстві юстиції.

Таким вступникам потрібно буде створювати електронні кабінети в системі ЄДЕБО й через них подавати заяви, попередньо підвантаживши необхідні документи. Прийматимуться сертифікати ЗНО 2016, 2017 та 2018 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. З цих предметів приймаються лише сертифікати 2018 року.

Подавати заяви в паперовій формі зможуть вступники на основі 11 класів, які мають право на пільги, розбіжності у ПІБ, даті народження, статі або громадянстві в атестаті та сертифікаті ЗНО, які подають іноземні документи про повну загальну середню освіту або атестати, видані до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення. Ще однією підставою може бути неможливість зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтверджена довідкою приймальної комісії.

У паперовій формі, як і раніше, подаватимуть заяви та документи вступники на основі 9-ти класів. Для них прийом заяв почнеться 2 липня і триватиме до 18-ї години 14 липня 2018 року. Упродовж 15-22 липня проходитимуть вступні іспити, творчі конкурси та співбесіди. Рейтинговий список вступників оприлюднюватиметься не пізніше 24 липня, а зарахування на місця держзамовлення буде не пізніше 30 липня.

Вступники на основі 11-ти класів зможуть реєструвати електронні кабінети та завантажувати в них документи з 2 липня, а подавати заяви – з 12 липня. Реєстрація триватиме до 18-ї години 25 липня, а подання заяв – до 1 серпня для тих, хто вступає на основі співбесіди, іспитів або творчих конкурсів, та до 8 серпня для осіб, які вступають на основі сертифікатів ЗНО. Рейтингові списки оприлюднюватимуться не пізніше 9 серпня, зарахування на місця держзамовлення на основі співбесіди – не пізніше 8 серпня, а на основі сертифікатів ЗНО, вступних іспитів або творчих конкурсів – не пізніше 14 серпня.

Ще однією новацією 2018 року для вступу на молодшого спеціаліста буде дві форми заяв на участь у конкурсі. Зокрема, вступник зможе зазначити, що він бере участь у конкурсі і на бюджетні місця, і на контрактні або виключно на контрактні.