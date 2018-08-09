Вступна кампанія-2018: випускники з топовими балами йдуть у стоматологи та міжнародники

Під час цьогорічної вступної кампанії 58 тис. 875 вступників на бакалавра отримали рекомендації вступу на бюджет.

У Міністерстві освіти та науки України назвали топові спеціальності, на які вступали випускники з найвищими балами.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила міністр освіти та науки Лілія Гриневич на прес-конференції в Києві.

За її словами, серед спеціальностей, на які вступали випускники з найвищими балами: стоматологія – 193,4 бала, міжнародне право – 193, міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії – 192 бали, менеджмент соціокультурної діяльності – 188,5, міжнародні економічні відносини – 186,7, журналістика – 186,2, політологія – 186.

Гриневич також зазначила, що під час цьогорічної вступної кампанії 58 тис. 875 вступників на бакалавра отримали рекомендації вступу на бюджет.

Водночас, виконали всі вимоги і були зараховані на бюджет 51 тис. 252 абітурієнти (87,1%).

Міністр повідомила, що 12,9% абітурієнтів пішли на платне навчання, оскільки багато з них планували отримати юридичну освіту, а на цей напрямок було зменшено державне замовлення.