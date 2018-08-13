На Дніпропетровщині знешкодили 500-кілограмову авіабомбу часів війни (фото, відео)

На місці вибуху залишилася величезна воронка.

У Днепропотровской області біля селища Зоря у Васильківському районі виявили «подарунок», що залишився від Другої світової війни – 500-кілограмову фугасну авіаційну бомбу ФАБ-500.

Небезпечну знахідку виявили під час проведення земляних робіт, повідомили в Головному управлінні Дніпропетровської області. До місця знахідки була відправлена піротехнічна група відомства.

«О 13.30 піротехніки вилучили бомбу і в 14.30 шляхом контрольованого підриву вона була знищена. Місце події обстежено, додаткових вибухонебезпечних предметів не виявлено», - повідомили в прес-службі Управління ДСНС.

ФАБ-500 – радянська фугасна авіаційна бомба часів Другої світової війни. Довжина – більше двох метрів, загальна вага – 500 кг, маса вибухової речовини – 213 кг.

Радіус ураження ФАБ-500 складає 160 м. При вибуху такої бомби в суглинку на глибині трьох метрів утворюється воронка діаметром 8,5 м.