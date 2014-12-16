Норвезька рада у справах біженців відкриє представництво в Україні

Про це сказав регіональний директор НСДБ Рахман Шихмаммадов заступнику міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Сергію Устименку.

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"Наш офіс буде відкритий в Сєверодонецьку і працювати в ньому будуть також представники місцевої громади. Це дозволить створити нові робочі місця і провести навчання персоналу. Уряд Норвегії виділив нам фонди, щоб ми допомогли людям пережити зимові холоди", - сказав Рахман Шихмаммадов.

Він зазначив, що в програмах НСДБ в 25 країнах в Африці, Азії, Америці та Європі працюють 4,7 тис. осіб, більшість з яких є місцевими жителями.

За словами Рахмана Шихмаммадова, НСДБ спеціалізується на швидкому реагуванні в питаннях забезпечення житлом, продуктами, водою, предметами санітарії і гігієни, надання освітніх послуг, а також інформаційно-консультативної та правової підтримки.

"Мивдячні Норвегії за увагу до нашої складної ситуації та за щире прагнення допомогти в її вирішенні. В Україні зараз понад 642 тис. переселенців. Проблеми залишаються, і ми відкриті до співпраці у їх вирішенні", - підкреслив Сергій Устименко та пообіцяв сприяння міністерства в організації роботи НСДБ в Україні.

Довідка УНІАН, Норвезька рада у справах біженців заснована в 1946 році, є неурядовою гуманітарною організацією Норвегії.