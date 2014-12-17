Німеччина виділить Україні 14 млн євро на національні парки

Як повідомили в Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів, ці кошти підуть на підтримку національних природних парків, біосферних і природних заповідників в Карпатському регіоні для збільшення кількості відвідувачів і туристів, виконання європейських вимог щодо збереження особливо цінних тварин і рослин.

У повідомленні йдеться, що необхідно узгодити міжурядову і фінансову сторони угоди і після їх підписання почати проект.

Крім того, Німеччина розглядає можливість надання фінансування на суму до 15 млн євро на збереження особливо цінних лісових екосистем України з метою їх адаптації до змін клімату.

Ще 4 млн євро Україна може отримати на створення міжнародного центру збереження букових лісів та його розміщення в селі Кваси Карпатського біосферного заповідника. На кошти української сторони була розроблена проектно-кошторисна документація, а представники наукових та освітніх установ Німеччини, Словаччини та ще низки країн Західної та Центральної Європи висловили бажання брати участь у наукових та освітніх заходах центру.