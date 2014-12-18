Українці збираються відправити до Кремля гамівну сорочку для Путіна

Пошив сорочки замовили волонтери, а мешканці міста протягом останнього тижня залишали на ній свої побажання, повідомляє ТСН.

Сьогодні сорочка із волонтерською допомогою відправиться на передову в Дебальцеве, де до привітань російському лідеру долучаться бійці кіровоградського добровольчого батальйону.

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