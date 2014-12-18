Українці збираються відправити до Кремля гамівну сорочку для Путіна
11:39, 18 грудня 2014Суспільство
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Мешканці Кіровограду готують для Путіна у подарунок гамівну сорочку.
Для Путіна підготували подарунок / Скріншот ТСН
Пошив сорочки замовили волонтери, а мешканці міста протягом останнього тижня залишали на ній свої побажання, повідомляє ТСН.
Сьогодні сорочка із волонтерською допомогою відправиться на передову в Дебальцеве, де до привітань російському лідеру долучаться бійці кіровоградського добровольчого батальйону.
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Кіровоградці готують подарунок Путіну
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