Військові, бронетехніка та авіація: на Хрещатику відбулася генеральна репетиція параду до Дня Незалежності (фоторепортаж, відео)

Подивитися на 4,5 тисячі українських армійців під час генеральної репетиції прийшли дуже багато людей.

Парад із салютом і транспортні затори. 22 серпня у Києві на Хрещатику відбулася генеральна репетиція параду до Дня Незалежності. Вояки крокували уже в парадних одностроях. А на Трухановому острові посеред Дніпра ще й тренувалися давати салют. Заради репетиції від 15-ї години почали перекривати рух транспорту в Києві.

Подивитися на 4,5 тисячі українських армійців під час генеральної репетиції прийшли дуже багато людей. Як розповіли глядачі, тут були і ті, хто не зможуть бути 24-го, і ті, що хочуть насолодитися військом і вчора, і завтра.

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Разом з українською армією крокували Хрещатиком і міжнародні війська-партнери. Потім іде 250 одиниць військової техніки. Української, уперше вже не радянського зразка.

Лідером глядацьких симпатій та овацій став жіночий батальйон армійців.

Чи не найбільше всі чекали на авіацію. А надто українську гордість - найбільший літак у світі "Мрія".

Не обійшлося і без казусів.

У центрі Києва просто посеред дороги заглох танк, який їхав на репетицію параду. Його відтягнули. Речники Міноборони заявили - мінус один танк свято не зіпсує.

Нагадаємо, дивитись онлайн парад в Києві можна буде на сайті УНІАН.