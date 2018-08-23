На Михайлівській площі в Києві проходить виставка сучасного озброєння і військової техніки (фоторепортаж, відео)
20:21, 23 серпня 2018Суспільство
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Для глядачів доступні єдині в Україні примірники танків "Оплот" і Т-72, а також основний броньовик українських танкістів - модернізований Т-64.
75 бойових комплектів після презентації громадськості відправлять на Донбас / УНІАН
На Михайлівській площі демонструють міць нової української армії. Виставка сучасного озброєння і військової техніки відкрилася в центрі столиці.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Для глядачів доступні єдині в Україні примірники танків "Оплот" і Т-72, а також основний броньовик українських танкістів - модернізований Т-64. Більшість військових зразків вже стоять на озброєнні української армії.
75 бойових комплектів після презентації громадськості відправлять на Донбас.
На Михайлівській площі в Києві проходить виставка сучасного озброєння і військової техніки
Як повідомляв УНІАН, снайпери бойовиків обстріляли КПВВ "Майорське" на Донбасі: мирних громадян довелося терміново евакуювати.
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