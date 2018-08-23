На Михайлівській площі в Києві проходить виставка сучасного озброєння і військової техніки (фоторепортаж, відео)

Для глядачів доступні єдині в Україні примірники танків "Оплот" і Т-72, а також основний броньовик українських танкістів - модернізований Т-64.

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