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На Михайлівській площі в Києві проходить виставка сучасного озброєння і військової техніки (фоторепортаж, відео)

20:21, 23 серпня 2018
Суспільство
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75 бойових комплектів після презентації громадськості відправлять на Донбас / УНІАН

На Михайлівській площі демонструють міць нової української армії. Виставка сучасного озброєння і військової техніки відкрилася в центрі столиці.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Для глядачів доступні єдині в Україні примірники танків "Оплот" і Т-72, а також основний броньовик українських танкістів - модернізований Т-64. Більшість військових зразків вже стоять на озброєнні української армії.

75 бойових комплектів після презентації громадськості відправлять на Донбас.

Як повідомляв УНІАН, снайпери бойовиків обстріляли КПВВ "Майорське" на Донбасі: мирних громадян довелося терміново евакуювати.

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Теги: #Київ