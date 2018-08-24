Астролог пояснив, чому Україні необхідно перенести святкування Дня незалежності

У День незалежності України, 24 серпня, відкриється Восьмий Дом гороскопа, Дом смерті і преображення при висхідному Сонці. Це говорить про те, що якась яскрава харизматична особистість повинна очолити нашу країну в 2019 році, і нарешті над Україною може зійти сонце щастя і сприятливості.

Саме 2019 рік може стати переломним для нашої країни, тому що Восьмий Дом гороскопа, який відкривається в річному солярі, говорить про те, що це — рік зростання, трансформації і перетворення. В цей час військові дії, в тому числі і на сході України, до кінця року можуть втихомиритися, оскільки Марс, планета військових дій, буде з'єднаний з Сатурном, передає Главред.

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Однак ми можемо зіткнутися з якоюсь складною ситуацією, пов'язаною зі здоров'ям. Це означає, що можуть виникнути якісь епідемії, можуть виникнути несподівані ситуації, пов'язані з поширенням вірусів на території нашої країни. Все це може бути в лютому-березні 2019 року.

В цілому, 2019 рік буде для України роком сприятливої і позитивної трансформації. Після цього в 2020 році повністю припиниться війна, почнеться сильний фінансовий ріст і відкриються великі-великі можливості.

Всі негативні процеси, які почалися у нас в 2014 році, повинні, по ідеї, завершитися в 2020-му.

Кілька слів безпосередньо про День незалежності України, який у нас, так вже склалося, святкується 24 серпня. В цей день Сонце увійшло в перший градус Діви в 1991 році. На жаль, Діва — це завжди знак залежності.

Поки ми не змінимо дату, важливу для нашої державності, наша країна завжди буде від когось залежати. Наприклад, є прекрасна дата — 22 січня, коли у нас відзначається День соборності України. Цей день під знаком Водолія, а Водолій завжди дає можливість стати остаточно і безповоротно незалежність країні. Це — сприятлива дата. Чому б День незалежності не відзначати теж 22 січня?

Поки ж Україна відзначає свій День незалежності 24 серпня під знаком Діви, яка завжди від когось або чогось залежить, наша країна завжди буде не суб'єктом, а об'єктом геополітики. Таким чином, Україна завжди буде залежна або від Заходу, або від Росії, або ще від когось.

Крім того, Україні просто необхідно змінити Державний Гімн. Він в якомусь сенсі пророчий. Не варто залишати в ньому слова: "Ще не вмерла України ні слава, ні воля...", "Душу й тіло ми положим за нашу свободу...". Треба позбавлятися від такого Гімну, принаймні, змінити його слова. Нам варто зробити Гімн в такому ж стилі, як хорватський. Гімн Хорватії ви можете легко знайти і прочитати. Його слова сприяли тому, що хорвати дуже швидко здобули незалежність, тут же вивели всі сербські війська зі своєї території, і зараз у них все нормально.

Так що потрібно зробити дві речі. По-перше, перенести відзначення Дня незалежності на День соборності. По-друге, змінити слова Гімну — інакше, поки залишатимуться такі слова, вони будуть пророчими.