День Незалежності: в Одесі на Потьомкінських сходах близько 2 тисяч людей у вишиванках створили живий ланцюг (відео)

У центрі Одеси, на Потьомкінських сходах, сьогодні близько 2 тис. людей у вишиванках створили живий ланцюг на честь Дня Незалежності України.

Як передає кореспондент УНІАН, реєстрація учасників почалася о 13.00, однак для побудови ланцюга і обліку всіх бажаючих взяти участь у заході знадобилося кілька годин.

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Тримаючись за руки, учасники акції вишикувалися від пам'ятника Дюку де Рішельє, на якого одягли гігантську розшиту орнаментом сорочку, через всі Потьомкінські сходи і також, тримаючись за руки, піднімалися вгору.

Дюк був номером один у ланцюзі. До Дня Незалежності його одягнули в нову вишиванку з бязі. Гігантська сорочка (довжина від манжети до манжети - 3 метри) виконана в бессарабських мотивах в жовто-блакитній кольоровій гамі.

Акція проходила в рамках Вишиванкового фестивалю.

Як зазначили його організатори, кількість «ланок ланцюга» становила 1,9 тис. людей.

В акції взяли участь люди різного віку, багато людей тримали на руках малолітніх дітей, на яких також були вишиванки. У числі учасників - в основному місцеві жителі. Під час побудови люди скандували: «Слава - Україна!». Звучав Гімн України.