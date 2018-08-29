В Україні татам можуть значно скоротити робочий день

Ініціатива Мінсоцполітики сприятиме забезпеченню рівних умов і можливостей для виконання батьками своїх обов’язків щодо виховання дітей і догляду за ними.

В Україні хочуть поширити і на батька право на встановлення за його бажанням неповного робочого часу за рахунок роботодавця.

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На засіданні уряду прийнято рішення схвалити розроблений Міністерством соціальної політики проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо надання додаткових гарантій, пов’язаних з поєднанням сімейних і трудових обов’язків)", йдеться в повідомленні прес-служби Мінсоцполітики.

Зазначений проект нормативного акту створений з метою забезпечення соціальних гарантій усім працівникам без дискримінації за статтю.

"З метою забезпечення таких гарантій, вносяться відповідні зміни до Кодексу законів про працю та закону "Про відпустки", згідно з якими, зокрема, на батька поширюється право на встановлення за його бажанням в обов’язковому порядку режиму роботи на умовах неповного робочого часу, на скорочену тривалість робочого часу за рахунок роботодавця", - йдеться в повідомленні.

У Мінсоцполітики переконані, що реалізація таких норм сприятиме забезпеченню рівних умов і можливостей для виконання батьками своїх обов’язків щодо виховання дітей і догляду за ними.

З цією метою норми законодавства про працю приводяться у відповідність до норм Сімейного кодексу, закону "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" з урахуванням їх адаптації до законодавства та стандартів Євросоюзу у соціально-трудовій сфері.