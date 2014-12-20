Соцмережі: Антрацит розмалювали проукраїнськими графіті

18:26, 20 грудня 2014
Суспільство
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В окупованому "казаками" Антрациті на будинках і парканах з'явилися проукраїнські графіті.

Про це повідомляється на сторінці спільноти Вільний Донбас в Facebook.

Читайте такожВ Антрациті казаки зобов'язали торговців доносити на покупців синьої і жовтої фарби - ЗМІРаніше повідомлялося про поширення в окупованому місті проукраїнських листівок.

facebook.com/freedonbas.ua

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